Бабченко прокомментировал свое «убийство»

Российский журналист Аркадий Бабченко на пресс-конференции в Киеве рассказал детали спецоперации по предотвращению покушения на него; при этом об инсценировке убийства не знала даже его жена.

Бабченко менее суток после своего «убийства» появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака в среду, передает РИА «Новости».

Грицак перед этим заявил, что «мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко», но не будет этого делать, а вместо этого поздравит его «с третьим днем рождения» и пригласит в зал. Грицак намекнул таким образом на пост Бабченко в соцсетях перед «убийством», где журналист рассказывал о своем «втором дне рождения», когда он не сел в вертолет, позже сбитый в Донбассе.

«Я пока еще живой, не дождутся», – сказал появившийся на пресс-конференции Бабченко.

Он заявил, что спецоперация СБУ по предотвращению покушения на его жизнь готовилась два месяца.

Бабченко рассказал, что ему сообщили о поступившем на него «заказе» месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции человек взят, он находится под стражей», – передает слова Бабченко Telegram-канал Mash.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Напомним, вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в деле об убийстве Бабченко.