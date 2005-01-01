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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Как была организована инсценировка убийства Бабченко

          Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно    31 мая 2018, 08:10
          Фото: podrobnosti.ua
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

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          Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции?

          Политическая сторона устроенного СБУ спектакля с «убийством и воскресением» Аркадия Бабченко выглядит как фарс на крови со скоропалительными, но далеко не новыми выводами. Глава СБУ Василий Грицак, предъявив «живой труп», предсказуемо обвинил российские спецслужбы в «заказе». «Очевидно, что история была затеяна не для документирования «преступления», а сугубо в пропагандистских целях», – написал в Twitter советник главы Росгвардии, бывший зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн.

          Но что касается чисто технической стороны операции, то инсценировка была выполнена качественно. По крайней мере, так считают криминалисты. И хотя некоторые сомнения и возникали, в гибель журналиста все равно поверил весь мир. К украинским силовикам пока остался ровно один вопрос – действительно ли кому-то пришло в голову «заказывать» Бабченко? Сама же по себе театральная постановка, повторим, оказалась убедительной. Она не является ноу-хау Грицака и его коллег. Такие уловки уже в течение нескольких десятилетий применялись и российскими правоохранителями. Правда, нечасто.

          «Нередко правоохранительные органы узнают: некое лицо намеревается совершить преступление – например, убийство по найму. С этой целью подыскивает исполнителя, чтобы добыть доказательства покушения на преступление, прибегают к розыскному мероприятию «оперативный эксперимент», – пояснил газете ВЗГЛЯД московский адвокат Святослав Попрушко, до недавних пор работавший следователем МВД России.

          В этом случае сотрудник правоохранительного органа предлагает подозреваемому свои услуги по «совершению убийства». В то же время фиксируются контакты с предполагаемым заказчиком, в ходе которых обсуждаются способы совершения преступления и желаемая им цена. Попрушко рассказывает:

          «Никаких технических сложностей обычно не бывает.  Просто положили человека лицом вниз, залили имитирующим кровь красителем, сфотографировали. Полежать спокойно несколько минут всякий может».

          Затем «киллер» передает заказчику доказательства содеянного – например, приметные личные вещи или документы убитого, фотоснимки места преступления и т.п.

          Вот пример. Житель Саратовской области Цурапов решил избавиться от своей подруги и стал подыскивать киллера. Информация об этом поступила в ОВД. В роли наемного убийцы выступил один из оперативников. Поставив в известность потенциальную жертву о подготовке убийства, оперативники загримировали ее под труп, сфотографировали. «Киллер» предъявил фотографию Цурапову. Сразу после того, как заказчик расплатился с оперативником, он был задержан. Саратовский облсуд вынес Цурапову приговор как организатору приготовления к убийству.

          Иногда правоохранители подключают к операции и прессу. Пример: дело жителя Красноярска Астахова, который «заказал» свою подругу Иванову. Чтобы убедить заказчика в смерти Ивановой, красноярские телеканалы по договоренности с оперативниками даже показали окровавленный пол ее подъезда и носилки, на которых выносили тело человека.

          «Это целая оперативная комбинация, которая должна контролироваться на уровне главка. Например, в случае Москвы, на уровне замглавы ГУ МВД – начальника полиции, – пояснил газете ВЗГЛЯД адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. – В случае таких операций цель должна оправдывать средство, дезинформацию. Поэтому же нельзя злоупотреблять инсценировками».

          Отметим, что в случае с Бабченко его близкие получили колоссальный психологический удар: о том, что «покойник» жив, не знали не только его друзья и общественность, но и его близкие, мать и жена. «Представляете состояние жены, детей, которым объявляют, что человек убит!» – отмечает Черноусов.

          Сокрытие от родственников сложно организовать и юридически, во всяком случае, в России. Надо учесть, что родственники имеют право на доступ к телу покойного. Их обязаны уведомлять об эксгумации трупа в интересах следствия, напоминает Черноусов. Попрушко добавляет: от родственников правду долго скрывать обычно не получается, ведь их надо признавать потерпевшими по делу. «Они, к примеру, будут стремиться получить свидетельство о смерти и вступить в наследство», – говорит бывший следователь.

          Но в механизме инсценировки такие неожиданности должны быть исключены.

          Цель таких инсценировок – задокументировать преступление. «Предотвращение убийства улучшает и репутацию правоохранительных органов, и статистику раскрываемости. Хотя преступление и не было доведено до конца по не зависящим от заподозренного лица обстоятельствам, все равно возбуждается уголовное дело, выставляются статистические карточки», – сказал Попрушко. Он напоминает, что покушением считается не только само нападение, но и умышленные действия, непосредственно направленные на совершение этого преступления.

          Такого рода практика сравнительно нова в арсенале российских сыщиков. «В Советском Союзе такие инсценировки оперативниками вообще не применялись, – рассказывает Евгений Черноусов. – Могу это сказать как человек, 10 лет проработавший в центральном аппарате МВД СССР – в главном управлении уголовного розыска, а до этого – на различных должностях в регионах». Такие оперативные эксперименты получили распространение с конца 90-х годов, поясняет Попрушко. «Но используются нечасто, потому что сильно смахивают на провокацию, а допустимость провокации среди правоведов до сих пор остается предметом споров», – подчеркнул бывший следователь.

          Несколько случаев, «смахивающих на провокацию», в свое время вызвали сенсацию.

          Когда могила оказывается пустой

          Например, в 2009 году большой резонанс получило нападение на ректора Полярной академии Кермен Басангову. В правоохранительных органах Петербурга сообщили, что от полученных ранений женщина скончалась в больнице. Однако на следующий день было объявлено, что Басангова жива. Инцидент оказался инсценировкой, разыгранной сотрудниками ГУВД с целью выявить заказчиков убийства преподавателя. Были задержаны три человека, в том числе первый проректор академии. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Была предотвращена попытка заказного убийства», – сказала Басангова тогда газете ВЗГЛЯД.

          Еще один громкий эпизод связан с гремевшим в начале 2000-х делом красноярского «авторитетного предпринимателя» Анатолия Быкова. Со следствием начал сотрудничать ранее судимый за рэкет Вилор Струганов по кличке Паша Цветомузыка. «Он часто моргал, оттого и «кликуха» такая», – пояснил Черноусов. Быков «заказал» Струганова. Но сначала киллер сообщил следователям о заказе, а затем и было инсценировано убийство Струганова», – рассказал адвокат. О гибели Струганова-Цветомузыки было сообщено в прессе. На суде Быков признал себя виновным в подготовке убийства.

          Правда, чаще случается, что сам преступник, скрываясь от следствия, имитирует свою смерть. Такое не было редкостью и в советские времена, и в 1990-е.

          «Когда я работал в Киргизской ССР начальником следственного отдела, у меня был такой случай. Человек, который находился в розыске в Азербайджане, бежал в Киргизию. Были оформлены документы о том, что он в Киргизии умер. И, более того, что его там похоронили. Азербайджанские следователи засомневались, так ли это. Приехали оперативники из этой республики, произвели эксгумацию могилы и увидели – никаких останков там нет. В конечном итоге «живого покойника» нашли», – вспоминает Черноусов.

          Можно припомнить и историю российского криминального авторитета Сергея Буторина по кличке Ося, одного из лидеров ореховской ОПГ. Когда в 1996 году столичный угрозыск вплотную занялся «ореховскими», Ося инсценировал свою гибель. До сих пор в колумбарии Николо-Архангельского кладбища висит табличка с надписью «Буторин Сергей Юрьевич (1964–1996)». На самом же деле Буторин бежал за границу. Пять лет спустя бандита по запросу Интерпола арестовали в Барселоне – кстати, на выходе из публичного дома. С 2011 года Ося отбывает пожизненное заключение. Умереть по-настоящему ему предстоит в ямальской колонии «Полярная сова».


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