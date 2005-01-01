Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

          «Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил Бабченко   30 мая 2018, 19:25
          Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама.

          Глава СБУ Василий Грицак ожидаемо заявил, что журналиста заказали «российские спецслужбы». Якобы был найден некий «ветеран АТО», который за 30 тысяч долларов согласился на убийство, как это было и в случае с реальным, а не выдуманным устранением бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Тогда киллером тоже выступил «защитник территориальной целостности Украины», а заказчиком (по мнению Генпрокуратуры Украины) – бывший муж Марии Максаковой, вдовы Вороненкова.

          Впрочем, после «воскресения» Бабченко нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Вороненков действительно убит, а не прошел через косметическую операцию и не живёт где-нибудь на припрятанные деньги.

          Имитация убийства человека, на которого есть «заказ», – распространенная практика работы спецслужб и правоохранительных органов, в том числе российских. Например, в 2000 году было инсценировано убийство красноярского криминального авторитета Вилора Струганова (Паши Цветомузыки). После того, как киллер передал вещи «убитого» авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, последний был задержан и впоследствии приговорен к шести с половиной годам лишения свободы условно. 

          В 2013 году оперативники в Москве инсценировали похищение президента Фондсервисбанка Александра Воловика. Заказчик планировал потребовать у банкира за освобождение 800 миллионов рублей, а после получения денег – убить. Однако и исполнители преступления, и даже сам «похищенный банкир» оказались сотрудниками спецслужб.

          Имитация убийства Бабченко была проведена неряшливо, о чем газета ВЗГЛЯД уже писала. «Сначала сообщалось, что Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, однако потом появляется фотография, где он лежит уже мертвый в квартире. А если он не мертвый, почему ему никто помощь не оказывает?» – отмечал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

          Кроме того, в подобных случаях правоохранительные органы обычно прячут от публики родных «убитого» и сообщают им об инсценировке, однако, судя по тому, как Бабченко на пресс-конференции извинялся перед своей женой Ольгой, этого «для пущей достоверности» сделано не было. 

          Украинские СМИ уже начали издеваться над теми, кто поверил украинским правоохранительным органам, в том числе Следственным комитетом РФ.

          «То есть за полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это – за полчаса», – пишет УНИАН. 

          Отметим, что в цивилизованном мире принято верить официальным заявлениям официальных органов власти, а об «убийстве» Бабченко сообщило МВД Украины. Хочется надеяться, это последний случай, когда в России поверили украинским органам власти без предъявления достоверных доказательств, а не фотографии тела, лежащего лицом вниз в луже красной жидкости.

          В том, чтобы быть обманутым, ничего унизительного нет. И всем тем, кто написал более неактуальные некрологи, незачем стыдиться своих слов. А тем, кто злоупотребляет доверием, стыдно быть не может – они слабо знакомы со смыслом этого слова. Но веры им после этого быть не может никакой.

          «Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вообще отказался комментировать инсценировку. Ранее он призвал к тщательному расследованию преступления.

          Чувство меры организаторам инсценировки, впрочем, отказало, как и в случае с обвинением Надежды Савченко в намерении взорвать зал заседаний Верховной рады и добить депутатов из гранатомета. По словам Василия Грицака, заказчик убийства Бабченко, чье имя пока не называется, говорил о необходимости устранения (вдумайтесь в эту цифру) 30 человек на территории Украины. «Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв», – добавил Грицак, не назвав никаких имён.

          Больше всего произошедшее напоминает «чудесное воскрешение» Тома Сойера, якобы утонувшего в реке Миссисипи. Движимый желанием побывать на собственных похоронах и услышать, каким хорошим человеком он был, герой Марка Твена спрятался в церкви и слушал, как их хвалили друзья и родственники.

          Теперь Аркадий Бабченко с удовольствием прочтет все некрологи и отзывы на собственную «смерть». Хорошо, что сценаристам из СБУ хватило чувства такта и они «воскресили» журналиста менее чем через сутки после «убийства» – родственникам не пришлось скорбеть слишком долго.

          Наверняка, если бы операцию планировал сам Бабченко, он предпочел бы подождать еще несколько дней и восстать из гроба прямо во время похорон.

          С учетом, что журналист не настоял на том, чтобы его родственников спрятали сразу после инсценировки и сообщили им об оной, все обвинения в адрес Бабченко в бездушности и наплевательском отношении к чувствам теперь распространяются не только на далеких, но и на близких к нему людей.

          Нельзя сказать, что неизбежные сейчас тексты о том, как журналисту Бабченко наплевать на граждан России, сильно нас порадуют. Но то, что человек жив, безусловно, хорошо.

          Жаль, что мертвы многие другие, куда более достойные люди.


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