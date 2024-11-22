ПВО уничтожила три украинские ракеты над Курской областью

В Киеве прогремели новые взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины

Tекст: Мария Иванова

В Киеве прогремели взрывы, информирует ТАСС. Сообщается, что ранее в течение суток взрывы дважды были слышны в Киевской области, а также поступили сведения о взрывах в Сумах и Днепропетровской области.

В настоящее время в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях продолжает действовать воздушная тревога.

На западе Украины, в Хмельницкой области, также произошли взрывы. Они были зафиксированы в городе Староконстантинов, где на востоке расположен военный аэродром. Воздушная тревога в этом регионе была объявлена примерно час назад. Обстоятельства и причины взрывов на данный момент уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Днепропетровске произошли взрывы, которые повредили промышленное предприятие и вызвали два пожара. Как сообщил президент России Владимир Путин, Россия нанесла удар по объекту в Днепропетровске новой ракетой «Орешник».

Днем ранее в Киеве и ряде областей Украины были введены экстренные отключения света из-за дефицита генерации электроэнергии.