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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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          С украинской преступностью случилось чудо

          Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикой   3 мая 2018, 11:08
          Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
          Текст: Денис Селезнев

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          Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение.

          В течение последнего года руководство правоохранительных органов Украины неоднократно заявляло о том, что уровень преступности в стране значительно снизился. И министр внутренних дел Арсен Аваков, и генеральный прокурор Юрий Луценко не упускают случая рассказать о больших успехах на этом поприще. Учитывая склонность данных персонажей к беззастенчивому вранью, на подобные заявления можно было бы не обращать внимания. Однако о том, что поднявшаяся после 2014 года волна насилия действительно пошла на спад, свидетельствуют и другие факторы.

          Так, в украинских СМИ заметно сократилось количество публикаций относительно разгула преступности. Показательна и реакция некоторых местных советов на попытки сменить руководство полиции в регионах. К примеру, в Запорожской области, которая была одним из лидеров в стране по числу краж, депутаты облсовета выступили в защиту главы полиции и привели следующие аргументы:

          «Уровень разбойных нападений снизился на 46%, грабежей - на 47%, мошенничеств - на 57%, угонов - на 53%. В области достигнут самый низкий за четыре года уровень преступности».

          Динамика, надо признать, впечатляющая – и не только по Запорожью. Интересно, что некоторое время назад реляции Авакова о победах над криминалом явно противоречили статистике Генпрокуратуры, но теперь его слова находят подтверждение в её ежемесячных официальных отчетах.

          В 2016 году в стране зарегистрировали 592600 преступлений, из них 312170 – это кражи, 31000 – грабежи и разбой, 6000 – убийства. Уже в следующем году общее число преступлений снизилось до 524000, из которых 261000 краж, 21000 грабежей и разбоев, 5100 убийств. При сравнении от квартала к кварталу видно, что эта тенденция продолжилась и в 2018-м: за первые три месяца прошлого года было зарегистрировано 170000 преступлений, а в этом году всего 147000.

          Для сравнения, в довоенном 2013-м цифры были следующие: 563000 преступлений, 335000 краж, 25000 грабежей и разбоев, 5800 убийств. То есть, после нескольких лет стабильного роста украинская преступность не просто вернулась к тем показателям, что были у нее до госпереворота, но и заметно их «улучшила».

          Из этих цифр можно сделать два поспешных вывода: либо на Украине случилось чудо, и криминал теперь рассасывается сам собой, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикой.

          Второй вариант нельзя исключать полностью, и все же у происходящего есть и другое рациональное объяснение.

          В первую очередь стоит подчеркнуть, что цифры 2013 года характеризуют ту Украину, в составе которой еще находились Крым, Севастополь и те территории, на которых сейчас функционируют ДНР и ЛНР. Суммарно речь идет примерно о 7 миллионах населения. Таким образом, если приведенная статистика преступлений на 2013 год приходилась на 45,5 млн. человек, то текущий уровень – на 38,5 млн. То есть для достижения показателей 2013 года общее число преступлений должно быть 477000 вместо наличных 524000, так что рост в сравнении с довоенным уровнем составляет порядка 10%.      

          Кроме того, Украина стремительно теряет население из-за массовой миграции. Если в 2011-2013 годах вид на жительство в ЕС (в основном в Польше) получали по 150-200 тыс. украинцев, то, начиная с 2015 года, уже 500-600 тыс. Еще 200-300 тыс. граждан Украины ежегодно переезжают в Россию на длительное время (или навсегда) и как минимум 500 тыс. пополняют число трудовых мигрантов.

          Учитывая миграцию в другие регионы планеты, эти цифры приблизительно совпадают с оценкой главы украинского МИД Павла Климкина, который заявил, что страну ежегодно покидают около одного миллиона человек. Раз так, можно предположить, что за последние три года население Украины дополнительно сократилось на 3 млн. человек. И это без учета нелегальной трудовой миграции, уровень которой оценить крайне трудно. Нередко фигурирует общая цифра в 5 млн. человек покинувших страну за последние годы.

          В конечном итоге нынешняя численность постоянного населения Украины может составлять всего около 33 млн. человек. Столь значительный отток людей не может не сказаться на уровне преступности в сторону его уменьшения, но подобная причина не фигурирует в отчетах представителей украинских правоохранительных органов, которые все положительные сдвиги в статистике приписывают своему кропотливому труду.

          Другой фактор, снижающий общее количество преступлений, – социальный. После экономического дна, которого Украина достигла в 2015 году, наступила некоторая стабилизация (кстати, пик роста преступности тоже пришелся именно на 2015-й).

          С одной стороны, свою роль сыграли позитивные сдвиги на ключевых для страны сырьевых рынках. С другой, рост трудовой миграции начал приносить плоды: обустроившись на новом месте, «зарабитчане» становятся стабильным источником средств для оставшегося в стране населения. В 2015 году они перечислили на Украину 7 млрд. долларов, в 2016-м 7,5 млрд., а в 2017-м уже 9 млрд. Доля этих средств в ВВП достигает 8%.

          Таким образом, трудовая миграция оказывает двойное действий на криминогенный уровень: он уменьшает число потенциальных преступников ввиду оттока безработных (73% преступлений на Украине совершают как раз безработные) и улучшает экономическую ситуацию в целом, что также ведет к снижению количества преступлений.

          Наконец, третий фактор. После переворота 2014 года и начала войны в стране создалось ощущение вакуума власти. Это не могло не спровоцировать активизацию преступных группировок, которые могли рассчитывать на большую безнаказанность в сравнении с довоенным временем. Однако стабилизация власти привела к тому, что разрастание криминальной анархии удалось приостановить, что проявилось в снижении числа разбойных нападений и ограблений со стороны ОПГ.

          Кроме того, правительству удалось подавить так называемые «добровольческие батальоны», большинство из которых были сколочены как банальные бандформирования. Часть из них просто перешла в состав полиции, часть была разгромлена, а их участники либо арестованы, как злополучная банда «Торнадо», либо физически уничтожены, как целый ряд представителей «Правого Сектора*».

          Резюмируя, можно констатировать, что преступности на Украине действительно стало меньше. Однако в расчете на реальное число населения этот уровень все еще превосходит довоенный как минимум на 20%.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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