Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

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          Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

             23 апреля 2018, 21:45
          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Олег Москвин

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          Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно?

          «Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина, и Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», – цитирует в понедельник агентство «Укринформ» Климкина. Для сравнения: в Польше, куда трудовая миграция с Украины после 2014 года резко выросла, живет и работает, по экспертным оценкам, порядка двух миллионов украинцев.

          По словам министра, на поведение гастарбайтеров повлияли отношения с ЕС.

          «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину. В то же время это происходит очень медленно», – посетовал Климкин. По его словам, «постоянно так продолжаться не может». «Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», – заявил глава МИД Украины, кстати, являющийся уроженцем города Курска.

          Ситуацию для телеканала RT прокомментировал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, можно ожидать, что с украинской стороны будет выстроен ряд барьеров для трудовой миграции в Россию. «Украинская сторона может пойти на то, чтобы ограничить выезд на территорию России, – сказал он. – Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов».

          Крайне негативно в беседе с Федеральным агентством новостей высказался по поводу идеи Климкина бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. «Первый и главный вопрос: чем будут заниматься на Украине вновь прибывшие три миллиона человек? Они транзитом в Польшу, что ли, пойдут? Там уже тоже достаточно украинцев. Если власти страны говорят о возвращении своих граждан, то они обязаны подготовить рабочие места, инфраструктуру, создать условия для учебы и бизнеса. На Украине сейчас все уничтожено», – констатировал он.

          «Климкин – один из самых некомпетентных министров иностранных дел в мире. Поэтому то, что он говорит, не имеет абсолютно никакой почвы», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Совета землячеств Украины в Москве, действительный государственный советник РФ первого класса Николай Лях.

          «Во-первых, в России живет не 3 млн, а около 10 млн украинцев, большинство из которых является гражданами Российской Федерации.

          Возможно, он имеет в виду те три миллиона человек, которые приехали в последние годы на заработки и в качестве беженцев?» – задается вопросом Лях. Иначе говоря, в своих подсчетах глава МИД Украины ошибся более чем в три раза.

          «Если такое желание у нынешнего украинского правительства есть – то пусть они обеспечат, во-первых, рабочими местами, чтобы они больше не убегали с Украины в Россию в поисках работы; во-вторых, пускай они наведут порядок на юго-востоке страны, поскольку немалое количество людей бежит оттуда из-за боязни войны; и в-третьих, вряд ли кто-то вообще захочет вернуться на нынешнюю Украину с нынешним правительством. Пусть сменят правительство, и многие из украинцев сами вернутся на свою землю», – пояснил Лях.

          «Климкин должен позаботиться не только о тех миллионах украинских граждан, которые находятся в России, но и о тех порядка двух миллионов граждан в Польше, еще нескольких миллионов граждан в Европе и так далее. Только за последние четыре года порядка десяти миллионов человек выехало из страны. На Украине осталось порядка восьми миллионов работоспособных людей, то есть тех, кто платит подоходный налог на территории Украины», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

          «А остальные почему уехали? Да потому что работы нет! Они же где-то работали на каких-то предприятиях. Сейчас эти предприятия остановились, куда людям деваться? И что собирается сделать Климкин? Промышленность восстановить? Ни одного подобного реального плана я не видел. Промышленность погибает, износ основных фондов увеличился в несколько раз и достигает порядка 80%. Пусть Климкин объяснит, кто же будет на 100–200 долларов в месяц работать», – посетовал Азаров.

          Все же стоит уточнить, что статистика относительно числа украинских трудовых мигрантов и украинцев вообще, живущих в России, противоречива.

          «Сейчас Украина входит в первую десятку стран – доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, число трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом одновременно за пределами страны может находиться около 2,6–2,7 млн человек», – сообщается на сайте Центра экономической стратегии Украины. Эксперты этой организации подсчитали, что за границей работают 16% трудоспособного населения страны. 

          По данным американского центра глобальных исследований PewGlobal, на начало 2018 года в России числится 3,27 млн украинцев, в США – 380 тысяч, в Казахстане – 350 тысяч, в Германии – 260 тысяч, в Италии – 240 тысяч, в Белоруссии – 220 тысяч, в Польше – 210 тысяч, в Чехии – 140 тысяч, в Израиле – 130 тысяч, в Узбекистане – 120 тысяч, в Испании – 80 тысяч, в Канаде – 80 тысяч, в Молдавии – 60 тысяч, в Венгрии – 50 тысяч, в Португалии – 50 тысяч, в Латвии – 30 тысяч, в Киргизии – 30 тысяч.

          Ранее сам Климкин заявлял, что только за 2017 год Украину покинуло более 1 млн украинцев и что каждый месяц после введения безвиза с ЕС страну покидают около 100 тысяч человек.

          По данным Государственной социологической службы Украины, в период с 2015 по 2017 год больше всего украинцев уехало в Польшу, Россию, Чехию и Италию. В Польшу отправилось 506 500 человек, в Россию – 342 000 человек, в Италию – 146 700 человек, в Чехию – 122 500 человек. Правда, уровень трудовой миграции в Россию украинскими социологами подсчитан недостаточно хорошо в связи с длительным безвизовым режимом между двумя странами. Так, по данным РАНХиГС, только за 2015 год в Россию прибыло 105 000 граждан Украины – трудовых мигрантов.


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