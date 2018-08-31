На Украине порадовались гибели Захарченко

Пользователи соцсетей из Украины оказались рады убийству главы ДНР Александру Захарченко.

Украинцы в Twitter оставляют циничные комментарии о гибели лидера ДНР. Многие связывают произошедшее со смертью певца Иосифа Кобзона.

«Не вижу повода не выпить за дуэт Захарченко и Кобзона, Господи, жги! Истерикой моксель удовлетворен?» – порадовался Vitaly Borodin.

«Каждому школьнику выдадут по кусочку Захарченко – мощи», – прокомментировал Contemplating отмену праздничных мероприятий на День знаний из-за смерти Захарченко.

«Захарченко убили в Донецке. Шо не день, то свято (праздник по-украински - прим. ВЗГЛЯД)», – написала Кузен Ламар.

«Захарченко осмотрела доктор Лиза и пропустила к Кобзону», – добавил bugor_ua.

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко.