Проститься с Захарченко пришли 120 тыс. человек

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2 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 12:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Раненый во время взрыва министр ДНР пришел проститься с Захарченко
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Мантра об «эффективности образования»
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции
Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...
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Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко
В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбицийПодробности...
В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
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