Проститься с Захарченко в Донецке пришли более 30 тыс. человек

В центре Донецка на церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко пришли более 30 тыс. человек, очередь из желающих проститься с ним растянулась уже на километр.

Траурные мероприятия в центре Донецка объединили около 30 тыс. жителей по состоянию на 9.50 мск. Число людей постоянно растет, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Очередь желающих проститься с главой ДНР растянулась уже на километр. Люди стоят от улицы Постышева до здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, где проходит церемония прощания.

Движение машин в центре Донецка перекрыто. Безопасность обеспечивают сотни сотрудников силовых структур ДНР.

О том, как проходит прощание с главой ДНР Александром Захарченко можно посмотреть в трансляции RT.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что на похороны Захарченко «сгоняют «массовку» из бюджетников и студентов». Об этом говорит, в частности, агентство УНИАН.

Церемония прощания с Захарченко началась утром в воскресенье. Его похоронят на Аллее Героев рядом с убитыми комбатами Гиви и Моторолой.

Захарченко был убит в результате теракта в центре Донецка в пятницу. Задержанные после убийства признались в работе на Киев.