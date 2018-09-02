В Донецке началась церемония прощания с Захарченко

В центре Донецка началась церемония прощания с погибшим в пятницу главой ДНР Александром Захарченко, траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

У входа в театр вывесили огромный портрет Захарченко. Его гроб установлен в холле театра. На прощание с погибшим главой ДНР пришли министры, депутаты, руководители местных администраций, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Очередь из тех, кто желает проститься с Захарченко, растянулась примерно на полкилометра и продолжает расти, пришли несколько тысяч людей. В руках у них гвоздики и розы с траурными лентами.

После церемонии прощания начнется шествие по центральной улице Артема – автомобиль с телом Захарченко проследует до здания администрации главы ДНР и направится на кладбище, где состоятся похороны.

Депутат Госдумы Александр Ющенко сообщает, что Захарченко будет похоронен на Аллее Героев на кладбище в Донецке рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви), передает «Интерфакс».

Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Задержанные после убийства признались в работе на Киев.