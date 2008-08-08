В Донецке началось 200-тысячное шествие в память о Захарченко

В центре Донецка началось траурное шествие в память об убитом главе ДНР Александре Захарченко, в нем участвуют около 200 тыс. человек.

Шествие началось после церемонии прощания с Захарченко, которую посетили десятки тысяч людей. Гроб с телом Захарченко разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль. Машина поедет по улице Артема до здания администрации главы республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Захарченко будет похоронен рядом с Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви).

В прощании с Захарченко, по некоторым данным, приняли участие около 120 тыс. человек. Среди них – депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, раненый при взрыве в кафе «Сепар» министр ДНР Александр Тимофеев.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка.