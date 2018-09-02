Раненый во время взрыва министр ДНР пришел проститься с Захарченко

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, тяжело раненый в результате взрыва в кафе «Сепар», пришел на церемонию прощания с главой республики Александром Захарченко.

Тимофеев первый раз появился на публике после ранения. Он направился в здание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, чтобы отдать дань памяти Захарченко, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Судя по кадрам, распространенным в Сети, у Тимофеева перевязана голова и шея, лицо в ссадинах.

Позже Тимофеев дал первое краткое интервью после получения ранения и гибели Захарченко.

«Состояние стабильно нормальное. Восстанавливаемся. Сверхплохого нету ничего. Отделался легким испугом», – заявил он порталу Luga1news.

Когда у него спросили о гибели Захарченко, Тимофеев помрачнел и сказал: «Тяжело... тяжело».

Тимофеев был в числе 12 пострадавших при взрыве в ресторане «Сепар», когда погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что взрыв в кафе произошел, когда Захарченко с соратниками заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, который погиб сразу, вторым – Захарченко, третьим – еще один охранник, а четвертым – Тимофеев.

На церемонию прощания с Захарченко прибыли также депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов, передает RT.

Предполагается, что они также примут участие в похоронах главы ДНР.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка. В воскресенье проходит церемония прощания с главой ДНР.