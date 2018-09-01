В ДНР раскрыли детали убившего Захарченко взрыва

В кафе «Сепар» в Донецке взорвалось безоболочное взрывное устройство, что привело к гибели главы ДНР Александра Захарченко, рассказал его советник Александр Казаков.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», – сообщил Казаков, передает РИА «Новости».

По его словам, взрывное устройство могло быть размещено в кафе в четверг вечером.

Казаков полагает, что с этим могут быть связаны люди, которые готовили покушения на Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Ранее в субботу сообщалось, что бомба, при взрыве которой погиб Александр Захарченко, была заложена в один из осветительных приборов и приводилась в действие телефонным звонком.

Советник лидера ДНР Александр Казаков сообщал, что задержанные после взрыва признались, что покушение организовали силы специальных операций Украины.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка, также был убит телохранитель Захарченко. Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.