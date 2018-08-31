Подозреваемые в убийстве Захарченко задержаны

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников сообщил, что правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых в убийстве Александра Захарченко.

По словам Трапезникова, задержанные в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению, передает «Донецкое агентство новостей».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу после взрыва в кафе «Сепар». Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. В СБУ отказались признавать причастность к взрыву в Донецке, от которого погиб Захарченко.