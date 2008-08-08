В ДНР обозначили организаторов убийства Захарченко

Советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что за убийством Александра Захарченко стояли те же, кто убил командиров ДНР Гиви и Моторолу.

«Вариант только один – те же, кто убили Гиви и Моторолу, – сказал Казаков, передает РИА «Новости».

Советник добавил, что власти республики признали убийство Захарченко терактом.

Вместе с тем, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство подтверждает гибель Захарченко, однако отвергает обвинения в причастности к убийству.

«Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями – кто-то что то делит», – заявила Гитлянская, передает УНН.

Отметим, в феврале Захарченко заявлял, что убийцы командира батальона ополчения «Сомали» ДНР Михаила Толстых (позывной «Гиви») установлены, эти же люди причастны к убийству лидера ополчения Арсена Павлова (Моторолы).

Задержанный в ЛНР военнослужащий ВСУ Иван Деев в 2017 году рассказывал, что некий майор Балов, начальник разведки восьмого полка сил специальных операций якобы хвастался, что Моторолу убили его бойцы.

Силы специальных операций (ССО) – отдельный род сил ВСУ, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Командующим ССО является генерал-лейтенант Игорь Лунев. Он руководил группировкой сил, оборонявших международный аэропорт «Донецк» .

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.