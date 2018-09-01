Названо место закладки убившей Захарченко бомбы

Бомба, при взрыве которой погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительной информации, была заложена в один из осветительных приборов, торшере или люстре, установленных в кафе в Донецке, пишут российские СМИ.

По информации «Коммерсанта», взрывное устройство приводилось в действие телефонным звонком.

Газета отмечает, что точной информацией о маршрутах передвижения Захарченко обладал довольно узкий круг людей, потому правоохранительные органы республики занимаются поиском вероятных сообщников убийц среди ближайшего окружения погибшего главы ДНР.

По предварительным данным, кафе «Сепар», где произошел взрыв, принадлежало начальнику охраны Захарченко. Оно находилось под тщательной охраной с учетом частых визитов высокопоставленных гостей из руководства республики, указывает газета.

По мнению донецких силовиков, без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно.

В ДНР также считают, что исполнитель теракта мог находиться рядом с кафе, когда туда прибыл глава республики, и привел взрывное устройство в действие, как только Захарченко зашел внутрь.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.

Трапезников сообщил, что правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых в убийстве Захарченко.