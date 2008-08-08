Новый глава ДНР заявил о желании примкнуть «к большой России»

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Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
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Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

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«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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          До последнего момента Дмитрий Трапезников оставался в тени своего начальника   1 сентября 2018, 14:11
          Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Вместо Захарченко ДНР временно возглавил его зам Дмитрий Трапезников. Будучи в тени своего харизматичного руководителя, именно он до сих пор курировал внутреннюю и внешнюю политику республики. Киевские эксперты эту фигуру связывают с влиянием миллиардера Ахметова, в футбольном клубе которого начиналась когда-то карьера Трапезникова. Хватит ли новому главе авторитета для твердого руководства?

          После Александра Захарченко, который накануне погиб в результате дерзкого теракта в центре Донецка, временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал его заместитель Дмитрий Трапезников. Отметим, что согласно конституции ДНР, погибшего должен был сменить «первый заместитель председателя Совета министров ДНР», однако сейчас этот пост вакантен.

          Согласно основному закону, новый глава должен быть избран жителями республики. Напомним, что намеченные было на осень выборы глав ДНР и соседней ЛНР были на днях отменены из-за нехватки средств на их проведение.

          Как сообщил советник главы ДНР Александр Казаков, вопрос с выборами будет решен «с учетом всех международных обстоятельств». 

          В субботу Казаков также сообщил, что убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины и в ближайшее время будет назван руководитель группы и куратор-офицер из этой структуры.

          В своем первом обращении к жителям республики Трапезников рассказал о политических и социальных перспективах ДНР. Он пообещал продолжить без сбоев все начинания Захарченко. По его словам, все социальные гарантии сохранятся.

          «Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой народной республики будет выполнено»,

          – заявил Трапезников. Он особо подчеркнул, что «неизменным остается и внешнеполитический курс республики – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России».

          37-летний Трапезников не был публичным человеком и оставался в тени своего начальства. Он женат, у него двое маленьких детей.

          Согласно официальной биографии, Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. Через год семья переехала в Донецк. В 2004 году с отличием окончил Донецкую госакадемию строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство». Также имеет высшее экономическое и юридическое образование.  Сейчас обучается в Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР по специальности «государственная служба в сфере государственного управления».

          Трапезников довольно рано занялся активной общественной деятельностью. В начале нулевых работал менеджером футбольного клуба «Шахтер» и возглавлял движение его болельщиков. Затем трудился в нескольких крупных коммерческих организациях, но в 2010 году перешел на госслужбу, заняв должность замглавы совета Петровского района Донецка. Через два года снова ушел в бизнес и возглавил киевский торговый дом «Укоопвнешторг».

          После февральского переворота 2014 годаа жизнь Трапезниковарезко меняется. Он решает вернуться в Донецк и пополнить ряды ополченцев. С осени по декабрь того же года возглавлял временную администрацию Тельмановского района ДНР, а затем переходит под начало Захарченко. В течение двух лет занимал разные административные должности, а с 2016 года стал замом Захарченко, возглавив при этом управление внутренней и внешней политики администрации главы республики.

          Наблюдатели отмечают высокую работоспособность Трапезникова, его сдержанность, умение выдерживать стресс и оперативно решать самые сложные вопросы. По оценке местных блогеров, благодаря своим качествам Трапезников слыл незаменимым в администрации.

          Появление Трапезникова в республиканском правительстве киевские наблюдатели объясняли с влиянием украинского бизнесмена Рината Ахметова. Якобы бизнесмен приметил Трапезникова еще с тех времен, когда тот работал в «Шахтере» (клуб принадлежит Ахметову). Уже тогда Трапезников проявлял профессиональные организаторские качества, решительность и умение находить общий язык с разными, в том числе и с проблемными людьми.

          В администрации ДНР он отвечал за рабочий график Захарченко, за доступ к нему посетителей. Кроме этого Трапезников предположительно контролировал и информационную политику.

          Врио главы ДНР награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» 3-й степени и другими государственными наградами, главная из которых – Орден Республики, врученный за особые выдающиеся заслуги перед ДНР и ее народом в деле госстроительства, проявленные мужество и отвагу.

          Как куратор внутренней политики Трапезников, по мнению наблюдателей, выстраивал в ДНР вертикаль власти. В связи с этим у многих наблюдателей складывается ощущение того, что Трапезников – это не временная фигура, а сможет достойно заменить Захарченко.

          В свободное время Трапезников любит спеть под гитару, причем собственные песни. На одну из его песен – «Поздно» – снят клип, который опубликован на официальном канале министерства культуры ДНР на YouTube. 

          Впрочем, вопрос о том, кто в итоге возглавит республику, пока открыт. На этот пост может также претендовать бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский. Ранее он выступал как оппонент Захарченко и не скрывал своих властных амбиций. Нельзя списывать со счетов и другого бывшего зама Захарченко, экс-председателя Народного совета республики Андрея Пургина. Не скрывал желания баллотироваться на пост главы ДНР первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Наблюдатели не исключают, что в гонку может вступить медийно раскрученный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин, который, впрочем, сам подобных намеков никогда не делал.

          Менее вероятными претендентами называют полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина и бывшего «регионала», руководителя «Оплот ТВ» Александра Бобкова.  

          Тем временем военная обстановка вокруг Донецка может теперь обостриться. Басурин сообщил в субботу: разведка ДНР уже обнаружила развертывание ударной группировки украинских силовиков на мариупольском направлении под прикрытием учений «Шторм-2018».
          Также он сообщил о прибытии в район Урзуфа подразделений 56 мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.

          «Наши подразделения приведены в высшие степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступления», – заверил Басурин, предположив, что украинское наступление может начаться 14 сентября.


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