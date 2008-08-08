Врио главы ДНР выступил с заявлением о будущем провозглашенной республики

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников выступил с заявлением о дальнейших перспективах Донецкой народной республики и внешнеполитическом курсе провозглашенной ДНР.

Трапезников обратился к жителям республики и пообещал им, что все начатые преобразования будут продолжены, «никаких сбоев в развитии не будет», передает «Донецкое агентство новостей».

«Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы», – подчеркнул Трапезников.

«Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой народной республики будет выполнено», – заявил врио главы ДНР.

Он подчеркнул, что все действующие программы повышения качества жизни населения, масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса и восстановления экономического потенциала ДНР будут продолжены.

«Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути», – заявил врио главы ДНР.

Исполняющий обязанности главы ДНР подчеркнул, что «неизменным остается и внешнеполитический курс республики – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России».

По его словам, «этот курс уже был поддержан друзьями республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики был назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.