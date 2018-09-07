Советник Захарченко о назначении врио главы ДНР: Немножко поторопились

Советник Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в Донецке, Александр Казаков объяснил решение об утверждении Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики вместо Дмитрия Трапезникова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Казаков сообщил, что в ДНР не были готовы к внезапной и трагической гибели Александра Захарченко. По его словам, в настоящее время в республике «идет непростой процесс трансформации власти и перехода ради сохранения порядка, спокойствия и стабильности».

Советник лидера ДНР заверил, что «ничего экстраординарного не происходит», а панику в прессе объяснил желанием «поистерить» по любому поводу.

Он сообщил, что в конституции ДНР говорится, что в случае трагических форс-мажорных обстоятельств врио главы республики должен стать первый вице-премьер, однако на этот пост никто не был назначен. «Ну, мы не были к этому готовы», – сказал Казаков. «Поскольку мы имеем дело с совершенно безумной анархической Украиной, мы старались сохранять какие-то правовые нормы и правила», – добавил он.

Казаков подчеркнул, что в республике могли начаться паника и хаос, однако в тот же вечер властная вертикаль была восстановлена. По его словам, осуществить это было принципиально важно.

«Потом посмотрели, поняли, что немножко поторопились. Поэтому сейчас все приводится в соответствие с нашим собственным законодательством», – добавил он.

В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение председателя народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также назначена дата выборов главы республики и парламента ДНР.

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики 31 августа, в день гибели Захарченко, был назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.