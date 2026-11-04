По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Евросоюз признал неспособность подготовиться к войне к 2030 году
Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств
Европейский союз не сможет достичь целей милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные инвестиции в 418 млрд евро в 2025 году, пишут европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии.
Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.
Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.
Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.
В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.