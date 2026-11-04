Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств

Tекст: Мария Иванова

Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.

Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.