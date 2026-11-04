  • Новость часаПутин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:46 • Новости дня

    Евросоюз признал неспособность подготовиться к войне к 2030 году

    Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз не сможет достичь целей милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные инвестиции в 418 млрд евро в 2025 году, пишут европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии.

    Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

    Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.

    Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС

    Пашинян допустил подачу заявки на вступление в ЕС в 2027 или в 2028 году

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Армения планирует официально запросить членство в Евросоюзе в ближайшие годы, передает ТАСС. «Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», – сказал Пашинян в интервью телеканалу Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о начале пересмотра Пашиняном позиций по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в невыполнении Брюсселем обещаний перед армянским правительством относительно евроинтеграции.

    В начале осени Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в объединении.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Финский Тампере выразил готовность отказаться проводить МЧМ из-за сборной России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

    Городские власти категорически против присутствия российской сборной на соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское издание MTV Urheilu. «Исходная позиция Тампере заключается в том, что в городе не будет играть хоккейная команда, представляющая Россию. Для обеспечения этого будут использованы все средства, вплоть до отмены турнира», – заявил руководитель отдела коммуникаций мэра Тампере.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские национальные команды к участию в международных турнирах начиная с сезона 2026/27 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Хельсинки заявило о продвижении властями Финляндии дискриминационных подходов по отношению к российским спортсменам.

    Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй сообщил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    3 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

    Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

    В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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