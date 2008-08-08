Убившую Захарченко бомбу спрятали за персонажем мультфильма

По последним данным, взрывчатка, которой убили главу ДНР Александра Захарченко, заложили не в люстру, а в вывеску над входом в кафе «Сепар», на которой был изображен Чебурашка в камуфляже.

Безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания, в люстре, как предполагалось ранее, а снаружи – над вывеской, утверждает «Московский комсомолец».

Это указывает на то, что у убийц Захарченко было достаточно времени для монтажа сложного направленного безоболочного взрывного устройства. Кроме того, они знали график передвижения главы ДНР и привели заряд в действие в режиме реального времени.

Это подтверждает, что к участию в покушении причастен человек из ближайшего окружения главы республики.

Портал отмечает, что под обвинение в халатности может попасть руководство республиканской службы государственной охраны (РГСО ДНР). Более того, известно, что необходимые меры предосторожности перед приездом в кафе были приняты, но собака не обнаружила взрывчатку.

Один из телохранителей убитого Александра Захарченко Александр Костенко, председатель фракции «Донецкая республика» в парламенте ДНР, которого называют «пропавшим» после убийства главы ДНР, опроверг слухи о своем побеге из республики.

Для расследования убийства в Донецк прибыли российские следователи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему охрана Захарченко оказалась бессильна.

Образ Чебурашки имеет для ополчения особое значение. Так, в частности, называется ракетная система залпового огня местного производства, а внимание к этому имени появилось после того, как пресс-секретарь нескольких киевских силовых ведомств Андрей Лысенко объявил, что ополченцы Донбасса «использовали российский тяжелый огнемет под названием... кажется, «Чебурешка» или «Чебурашка» - он, видимо, пытался вспомнить о российской тяжелой огнеметной системе (ТОС) «Буратино».