Украина зря смеется над «Снежинкой» и «Чебурашкой»

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
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Главный урок Победы

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Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
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          Украина зря смеется над «Снежинкой» и «Чебурашкой»

          Донецкий ракетный комплекс «Снежинка» вызвал ехидные комментарии в Киеве   10 мая 2018, 21:01
          Фото: dnr-online.ru
          Текст: Михаил Мошкин

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          Украина много раз хвасталась новыми образцами вооружений, «превосходящими российские аналоги». Однако по другую сторону фронта гражданской войны, в республиках Новороссии, ведут собственные оружейные разработки. Что они из себя представляют и как показали себя в реальных боях?

          В Донецке в День Победы продемонстрировали новые (точнее, не демонстрировавшиеся раньше) образцы местной «оборонки». В центре города развернули выставку стрелкового оружия – к примеру, снайперских винтовок «Сепаратист», и минометов. Но гвоздем программы стали участвовавшие в праздничном параде вооружения на базе КрАЗов: ракетный комплекс «Снежинка» и ракетная система залпового огня «Чебурашка».

          Мультяшное название – ироничный привет пресс-секретарю нескольких киевских силовых ведомств Андрею Лысенко. В 2015 году тот от имени СНБО Украины объявил: ополченцы Донбасса якобы «использовали российский тяжелый огнемет под названием... кажется, «Чебурешка» или «Чебурашка». Чиновник, видимо, пытался вспомнить о российской тяжелой огнеметной системе (ТОС) «Буратино».

          Теперь по ту сторону линии фронта не стали выдумывать «новое супероружие», а наоборот – объявили разработанные в ДНР ракетные комплексы потемкинской деревней. «Новейшая разработка «ДНР» – РСЗО «Снежинка». Представляет собой обыкновенную металлическую трубу, прикрепленную к рельсу хомутами от сантехники. Стабилизаторы тупо приварены к трубе, ну а двигателя вообще нет», – цитировало агентство УНИАН отзывы украинских блогеров.

          Киевские «диванные аналитики» промахнулись. «Вооружения реальные», – оценив представленные данные, сказал газете ВЗГЛЯД российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Правда, надо понимать, что это достаточно простые изделия», – подчеркнул собеседник.

          Достаточно посмотреть на их дальность в соотношении с калибром, пояснил Мураховский. У «Снежинки» ракеты калибром 324 мм с заявленной дальностью до 9600 метров. «Чебурашка» – боевая машина с 64 направляющими для 217-мм ракет с такой же заявленной дальностью – 9600. Эти вооружения на базе КрАЗов серьезно уступают изделиям оборонно-промышленного комплекса СССР и России, считает Мураховский. «Это «сделано из того, что можно». Получше, чем самопальные реактивные снаряды из газовых баллонов, которые можно было видеть в Сирии. Но это и не изделия профессионального ОПК. Промежуточный этап», – отмечает эксперт. И, добавим, лишнее подтверждение того, что это реальная техника местного производства.

          Кроме того, как подчеркивают в Донецке, это не опытные образцы, а техника, которая уже несколько лет участвует в боях. В штабе украинской «АТО» в июле прошлого года утверждали: четырехствольные системы залпового огня применялись донецкими ополченцами при обстреле позиций ВСУ у Красногоровки (Марьинский район). По данным украинской стороны, это оружие разрабатывалось с 2015 года Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР.

          «Снежинки» и «Чебурашки» также прошли проверку боем, сообщают в Донецке. «У каждой из этих машин на кабину нанесены по две звезды. Каждая звезда означает десять боевых выездов», – пояснил газете ВЗГЛЯД автор сюжета о новых вооружениях, военный репортер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. «Глава республики Александр Захарченко сообщил, что несколько таких машин сейчас находится на боевом дежурстве», – добавил собеседник.

          В качестве производителя новых вооружений значится Государственная инновационная компания (ГИК) ДНР. В 2016 году правительство республики своим постановлением перевело в ведение ГИК и Республиканского центра НИОКР несколько научно-исследовательских институтов, которых нацелили на разработку продукции двойного назначения. А сентябре прошлого года указом Захарченко в ведение ГИК были переданы Донецкий и Горловский машиностроительные заводы, а также завод «Донецкгормаш» – крупнейшее предприятие горного машиностроения в Донбассе (а до 2014 года – и на всей Украине).

          «Системы были разработаны в ДНР, нашими инженерами, и произведены на наших мощностях», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, курирующий «оборонку» республики.

          «У нас промышленный регион. Если мы можем производить горно-шахтное оборудование, то почему мы не можем производить образцы вооружений? – отметил замглавы правительства республики. – В условиях войны мы произвели перепрофилирование наших заводов. РСЗО «Чебурашка» и ракетный комплекс «Снежинка» производятся на наших мощностях». Вице-премьер подтвердил, что и системы залпового огня, и ракетные комплексы уже участвовали в боях. Он сообщил: «Первые образцы поступили на вооружение в 2016 году».

          Системы показали себя как эффективное оружие, отметил Тимофеев. Сейчас системы модернизируются. «Системы залпового огня применяются при стрельбе по большим площадям, но если нужно уничтожить локальную цель, то есть возможность с транспортировочного ящика (там есть специальное приспособление) отработать прямо по линии фронта», – рассказал Тимофеев.

          Собеседник подчеркнул, что «оборонка» ДНР может снабдить армию республики целой линейкой новых вооружений. «На промышленное производство поставили антиснайперские комплексы разных калибров – от 12,7 до 23, – сообщил вице-премьер Тимофеев. – Развернуто производство минометов различных калибров, начиная от 60 мм. Отмечу, что минометов такого калибра не было на вооружении советской армии, и нет у российской; это натовский калибр. Полностью производится на территории ДНР. Производим минометы 82 мм, 120 мм. Причем последний превосходит по характеристикам возможности обычных минометов, которые стоят на вооружении».

          Разработан оборонительный комплекс «Турель», который дистанционно управляется оператором, рассказал куратор донецкого ВПК. «Идет разработка ударных беспилотников. Программное обеспечение для высокотехнологичного оборудования также создается на местах, нашими инженерами и IT-специалистами, – отметил вице-премьер. – Так что ВПК развивается. Я не беру такое «мелкое» вооружение, как пистолеты и пистолеты-пулеметы, они уже давно освоенный этап». Отметим, что на той же выставке были представлены пистолет-пулемет «Оплот», пистолет «Оплот 3М».

          «Те средства обороны, которые нужны ДНР, разработаны, – подчеркнул Тимофеев. – Что-то уже находится в массовом серийном производстве, как те же РСЗО «Чебурашка» и РК «Снежинка». Сейчас в серийное производство пойдет оборонительный комплекс «Турель». Он уже прошел стендовые испытания».

          Отметим, что о разработке новых систем вооружений периодически заявляют и в Киеве. В том числе речь идет о ракетных комплексах и системах залпового огня. Напомним, что весной 2016 года Петр Порошенко объявлял об успешном испытании украинского высокоточного снаряда «Ольха» к РСЗО. Российские военные эксперты сомневаются, что новые украинские ракеты могли появиться без утечки технологий из России. Да и сама «Ольха» представляет собой лишь аналог заряда к старой советской РСЗО «Смерч». Но, как бы то ни было, Порошенко обещает начать серийное производство «Ольхи» уже в этом году. С 2016 года Укроборонпром отчитывался об испытаниях новейших минометов: КБА-48М1 и М120-15 «Молот». При испытаниях последнего, правда, случился досадный инцидент. Периодически слышно о новых образцах украинской бронетехники, предназначающейся как для ВСУ, так и для нацгвардии.

          Можно говорить о конкуренции, и даже своеобразной гонке вооружений между Украиной и республиками Донбасса. Украинская «оборонка», обладая пусть даже и остатками советского ВПК, имеет преимущества по сравнению с ДНР-ЛНР, где приходится начинать с полукустарных производств. Но, с другой стороны, боеспособность потребителей – Вооруженных сил Украины – вызывает сомнения.


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