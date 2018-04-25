Порошенко пообещал начать серийное производство ракеты «Ольха» в 2018 году

Серийное производство ракетного комплекса «Ольха» украинского производства должно начаться в 2018 году, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украинская армия получит высокоточное оружие. Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса «Ольха». Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», – написал он в своем Twitter.

Он также опубликовал видео с испытаний ракетного комплекса.

На прошлой неделе КБ «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».

Газета ВЗГЛЯД писала о ракете «Ольха», которая является аналогом заряда к старой советской РСЗО «Смерч».