Украина показала кадры испытаний собственных ракетных комплексов

Конструкторское бюро «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».

«На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» (экспортная версия украинского «Стугна-П»)», – сообщает пресс-служба КБ «Луч» в Facebook.

Конструкция комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями «потенциального заказчика». «Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что командующий сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко во время испытаний высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса производства КБ «Луч». «Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира», – сказал он.

Также КБ «Луч» опубликовало видео с испытаний ракетного комплекса «Ольха».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса «Скиф», который, по его словам, может уничтожить любую бронетехнику в мире.