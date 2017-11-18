Украинский танк «Булат» опасно недооценивают

Украину сотрясает очередной танковый скандал, который с радостью подхватили российские СМИ. Местные эксперты заявляют, что танки Т-64БМ «Булат» после модернизации на заводе не пригодны для боевых действий. Но если разобрать претензии к «Булату» подробно, то станет очевидным, что хоронить украинский танкопром пока еще рано.

Директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак буквально рыдает: все испорченные Т-64БМ «Булат» срочно отправили в резерв на догнивание, потому как техника «не тянет». Народные деньги бездумно растрачены.

Виной всему – всегдашняя расхлябанность наследников советской «оборонки» и отсутствие должного контроля: Укроборонпром следит не за качеством украинской бронетехники, а за своими расходами и количеством выпущенных машин, то есть берет количеством.

Для российских наблюдателей подобные новости – повод не для печали, а для злорадства. Но на сей раз стоит задуматься над тем, какие конкретные факторы непригодности «Булата» для боевых действий привел эксперт Валентин Бадрак и его неназванные коллеги.

Одна из главных – отсутствие «сертификационной базы» у Укроборонпрома. Это действительно важно – и это объективный провал украинской «оборонки». Но если эксперту Бадраку ударить по спине сперва лопатой, у которой есть «сертификационная база», а потом лопатой без сертификата, то разницы он не почувствует.

Нельзя не заметить, что эксперты оперируют в основном эмоциями, а не фактами. Что вообще означает это выражение – «не пригодны для боя»? Для боя с кем? Для танкового боя или для танкового блицкрига? Не пригодны в чем – не могут стрелять или не могут ездить? Профессиональные лгуны знают: чем меньше подробностей, тем неуязвимее ложь. Если бы Бадрак назвал негодной танковую пушку или танковый двигатель, военные показали бы ему на его сломанных пальцах, как он сильно ошибается. А так – что доказывать?

Переходим к остальным претензиям. Часть «Булатов» потеряна в боях. И что? На войне даже убить могут. Претензия к танку в том, что его подбили? Любую технику на войне рано или поздно подбивают. Неубиваемых машин вообще не существует.

Батрак говорит, что десятки машин простаивают на заводе в Харькове без ремонта и находятся в учебных центрах. В совокупности это привело к неспособности сформировать из них даже один батальон – 31 танк. Военные якобы отказываются от «Булатов» из-за их большой массы и слабого двигателя, предпочитая линейные Т-64 и модификации Т-72 и Т-80.

Допустим, у танка действительно большая масса и слабый двигатель, поверим «экспертам». Однако тем, кто был на войне, хорошо известно: лучше прятаться от пуль за большим танком со слабым двигателем, чем за диванными экспертами с чугунным лбом. Пусть тебя прикрывает даже слабый танк со 125-мм пушкой, чем представители неравнодушной общественности со своими лайками и перепостами.

Теперь серьезно. Т-64 – детище советской «оборонки». Даже Т-34, простояв на постаментах долгие годы, после небольшой профилактики заводятся и едут куда нужно, что было доказано в том числе в Донбассе. А Т-64 стояли не на постаментах, а на базах хранения.

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Танки «Булат» – это глубокая модернизация советских танков Т-64А/Б/БВ. Принят на вооружение как основной танк Украины в 2004 году. Через десять лет эти машины попали на войну – и для подобной войны танки «Булат» вполне пригодны. Им не нужно участвовать в танковых клиньях, прорывах обороны и в длительных маршах на сотни километров. Они используются в основном как средство поддержки пехоты, подавления отдельных огневых точек и контроля за территорией. Для этих целей годится даже пушка на колесиках. Но танк – намного лучше.

Боевая масса танка – 45 тонн. Экипаж – три человека. У «Булата» многослойная комбинированная броня. Активная защита КОЕП «Варта». Встроенная динамическая защита и динамическая защита «Нож». Калибр орудия – 125 мм, боекомплект – 40 снарядов, из них 28 – в автомате заряжания. Дальность стрельбы – два с половиной километра БОПС и кумулятивными снарядами, 10 километров фугасными снарядами и пять километров управляемой ракетой. Также у «Булата» есть 12,7-мм зенитный пулемет и 7,62-мм пулемет.

Машина использует многотопливный дизельный двигатель мощностью 1000 лошадиных сил. Скорость по шоссе – 70 километров в час, запас хода – почти 400 километров. Танк легко преодолевает метровую стенку и ров шириной три метра. Какие могут быть претензии к такому танку?

Советский Т-64 создавался в те годы, когда еще существовали планы большой танковой войны. Его удел – крушить и подавлять, но задел для модернизации у него огромный.

«Булат» превосходит даже некоторые наиболее совершенные танки Восточной Европы – такие как румынский Т-55 «Бизон», польский Twardy Т-72М, чешские и словацкие Т-72М2 и Т-72СZ. Он может конкурировать с российскими танками Т-80 и Т-90 и даже с западными «Леопард-2А5» и М1А2 «Абрамс».

Конечно, у «Булата» есть недостатки и уязвимость перед более современными машинами, но, как говаривал один старый танкист, «мне бы мой экипаж, и я на своей 64-ке любой «Абрамс» впечатаю в землю». Оружие – это прежде всего люди. Слаженный экипаж на старенькой технике уничтожит молодых и неопытных даже на самой совершенной машине.

Сегодня Украина имеет пять танковых бригад и четыре отдельных танковых батальона. На бывших базах хранения трех советских танковых дивизий стоит еще много всякой техники. Более того, после развала СССР украинцы не сидели сложа руки, а принялись создавать собственное танкостроение. За прошедшие годы местным оружейникам удалось многое сделать в области новой танковой защиты, управления огнем, связи и так далее. В итоге по своим характеристикам танк «Булат» вырос до мирового уровня танкостроения.

В 2005 году Вооруженные силы Украины получили первые 17 танков «Булат». В 2012 году их количество увеличилось до 80. Сроки эксплуатации были продлены на 15 лет, а моторесурс вырос до 11 тысяч километров. Как у новеньких машин.

Последним доказательством «никчемности» танка «Булат» стал факт его постановки в оборонный резерв. Но на самом деле это показатель отличного оружия. На войне (тем более такой, какая идет на востоке Украины) целесообразнее использовать то, что похуже. Российские военные обе кампании гнали в Чечню самую плохую технику. В республике побывали подразделения от Калининграда до Камчатки, и все они везли наиболее старые и раздолбанные танки, БМП и БТР. Многое из этого впоследствии спалили боевики. А вот новенькие машины командование приберегло на будущее. Зачем сжигать дорогостоящие машины раньше времени?

Танки существуют самые разные: «Леопарды», «Абрамсы», Т-80, Тип 90, но РПГ-7 сделал их всех равными. Все они одинаково хорошо горят от копеечного ручного гранатомета.

Что же произошло с «Булатом» на самом деле? Судя по всему, это обычные разборки внутри украинской «оборонки». Сторонники танка Т-84 «Оплот» путем клеветы и наветов попытались похоронить Т-64 «Булат», который модернизируется на том же заводе. Их мотив – деньги. Танк Т-84 «Оплот» стоит в четыре раза дороже, чем модернизация Т-64 «Булат», и в украинский гособоронзаказ в прошлом году включен не был. По своим основным характеристикам – огневой мощи, защите и подвижности – эти танки друг от друга почти не отличаются. Однако заводу выгоднее делать новые дорогие танки, чем по дешевке модернизировать старые. Вот и была придумана байка про плохой «Булат».

Кто-то может негодовать, но модернизация танков – это на сегодня основное направление мирового танкопрома. Модернизируют все и все: немцы – «Леопард-2», россияне – Т-72Б и Т-80, американцы – «Абрамс», израильтяне – «Меркаву».

Поэтому сбрасывать со счетов бронетанковые войска Украины – большая ошибка. Не стоит путать заклинания лоббистов с приговором промышленности – есть риск потерять бдительность в самый неподходящий момент.