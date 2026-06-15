Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

Tекст: Антон Антонов

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

