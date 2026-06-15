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    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня

    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига и Киев договорились о применении новых технических мер для защиты воздушного пространства балтийской страны от проникновения дронов, заявил глава латвийского правительства Андрис Кулбергс.

    Политик рассказал о наличии неких скрытых мер, связанных с залетающими на территорию страны украинскими дронами, передает РИА «Новости».

    «Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», – заявил премьер-министр.

    По словам политика, реализация данного плана на практике даст больше возможностей для защиты воздушного пространства государства. Кулбергс добавил, что соглашение с Киевом было подписано очень быстро, а практическая работа уже идет

    При этом для полного выполнения задач потребуется время на производство или закупку необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. В мае украинский дрон упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    14 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

    Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

    «Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

    Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

    Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

    Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.

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    14 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о необходимости радикальной смены политического курса Берлина в отношении конфликта на Украине.

    Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

    Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

    Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    14 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава зашла слишком далеко в безоговорочной поддержке Украины, что вызывает недовольство среди местных жителей из-за игнорирования исторической памяти, отметил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», – написал он.

    Пушков указал на то, как президент Навроцкий, на которого надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, лишь поначалу сделал несколько резких заявлений, после чего затих.

    «Его влияния на политику и подходы Варшавы вообще не видно. Видимо, из Брюсселя ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться», – предположил сенатор.

    Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию с флагами на улицах польских городов. Национальные символы соседствуют с украинскими знаменами, под которыми ранее уничтожали польское население.

    «Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют «гордостью Украины», – резюмировал он.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА. Rzeczpospolita сообщила, что Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла.

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    14 июня 2026, 19:26 • Новости дня
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители, курирующие иранскую проблематику, в ближайшее время посетят Москву после телефонных переговоров лидеров двух государств.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Информацию об этом официально подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал Ушаков журналистам.

    В воскресенье президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась прямо в день рождения американского лидера, которому исполнилось 80 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять американских представителей в любой момент.

    Ранее пресс-секретарь президента посоветовал журналистам узнавать сроки визита переговорщиков в Белом доме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о неоднократных просьбах Стива Уиткоффа приехать в Россию.

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    14 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    BZ: Обещания впустить Украину в Евросоюз оторваны от реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

    Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.

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    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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