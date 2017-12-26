Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Министерство внутренних дел Украины рассказало об испытаниях нацгвардейцами нового бронированного автомобиля «Варта-Новатор».

«Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа», – сообщает МВД Украины в Facebook.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил о завершении испытаний украинского БТР-4МВ1.