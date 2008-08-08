Телохранитель Захарченко опроверг появившиеся после убийства слухи

Один из телохранителей убитого главы ДНР Александра Захарченко Александр Костенко, председатель фракции «Донецкая республика» в парламенте ДНР, опроверг слухи о своем побеге из республики.

«Я здесь, никуда не уехал, даю показания. Могу сказать, что уже есть подозреваемые», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источник сообщало, что Костенко якобы бежал из ДНР после убийства Захарченко.

Во вторник писатель и бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко Захар Прилепин заявил о причастности Киева к убийству лидера ДНР.

Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, в результате которого погиб глава ДНР, но задержанные после теракта в Донецке сами признались в работе на Киев.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Украина отказывается признаваться в убийстве Захарченко.