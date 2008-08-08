Прилепин заявил о причастности Киева к убийству Захарченко

Писатель и бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко – Захар Прилепин заявил о причастности Киева к убийству лидера ДНР.

«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные – политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов», – заявил Прилепин в интервью газете «Известия».

По его словам, «количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, – колоссально».

При этом писатель уверен, что местный криминал не причастен к гибели Захарченко, поскольку все внутренние экономические противоречия в Донбассе были устранены еще в 2014 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Украина отказываетсяпризнаваться в убийстве Захарченко.