Почему Украина не признается в убийстве Захарченко

Расследование убийства лидера ДНР пока только начинается, однако многие уже высказывают наиболее очевидную версию преступления. Этот теракт явно организовали в Киеве, говорят специалисты, и даже называют конкретную воинскую часть ВСУ, которая занимается такими делами. Почему же Украина отказывается признаваться в ликвидации «лидера террористов ДНР»?

Руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа в понедельник обвинил украинские спецслужбы в гибели главы ДНР Александра Захарченко.

«Мы думаем, что это определенно так», – заявил он. При этом он отметил, что ФСБ поможет в расследовании преступления, добавив, что специалисты ведомства уже работают «на месте». В российском МИДе также пообещали, что Москва поможет в следствии.

Если версия о причастности Украины подтвердится, то под подозрением окажется, скорее всего, 8-й отдельный полк Сил специальных операций (ССО) Главного управления разведки минобороны Украины. Он ведет свою «родословную» от 8-й отдельной бригады спецназа вооруженных сил СССР, прославившейся в боях в Афганистане. Ее функции – диверсионно-разведывательные операции в тылу врага, а также ликвидация командного состава противника.

Командует частью полковник Олег Нечаев. Этому полку, точнее, начальнику его разведки Павлу Балову, приписывают убийство Моторолы и Гиви. Полк иногда называют «Хмельницким спецназом» – по месту постоянной дислокации в городе Хмельницкий.

Однако пока в минобороны Украины все отрицают. Глава ведомства Степан Полторак, которому подчиняются ССО, заявил в разговоре с пранкером, изображавшим Порошенко, что ничего не знает об организации убийства Захарченко. «Я не знаю, кто там что делал в Донецке. Если вы имеете [в виду] то, что я сегодня разговаривал со всеми. Не знаю, о чем вы говорите», – цитировала его газета ВЗГЛЯД. Впрочем, нельзя исключить, что Полторак сразу же догадался, что общается с пранкерами, и решил подыграть им, укрепив версию о непричастности своего спецназа.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак ранее также отверг причастность своего ведомства к взрыву в Донецке. Взамен Грицак выдвинул другие версии. Первая – виновны сами российские спецслужбы, которые, по его словам, ведут «зачистку» тех, кто участвовал некогда в создании самопровозглашенных республик. Второе предположение Грицака – Захарченко устранили конкуренты из самого Донецка, недовольные перераспределением криминального бизнеса.

Член Гуманитарного совета при президенте Украины, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко также заявил, что ССО не убивали Захарченко. «При всем уважении к украинским спецслужбам, сомневаюсь, что они способны подготовить такую ДРГ, которая могла бы так ювелирно, виртуозно выполнить подобную операцию. Будь это взрыв автомобиля или выстрел снайпера, я бы еще поверил. Но в такую сложную работу я поверить не могу», – заявил киевский политолог.

Поэтому Украина и рада была бы взять на себя теракт, например, из чисто пиарских соображений, однако в таком случае даже на Западе такой шаг расценили бы как явное нарушение Минских договоренностей, считает он.

«Есть обязательства перед американскими партнерами. Разумеется, без согласования с ними Киев не может проводить такие нападения,

– сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. – Представьте себе, что в Вашингтоне и Брюсселе ничего не знают о подготовке такой операции, и тут Киев их ставит перед фактом. Естественно, такое поведение будет расценено как самоуправство».

Источник, близкий к руководству бывшей Партии регионов, предложил газете ВЗГЛЯД другую версию. По его мнению, определенный интерес к устранению Захарченко мог иметь так называемый стародонецкий клан – бизнесмены и депутаты, по сути контролировавшие Донецкую область до 2014 года.

Считается, что они потеряли значительную часть своих бизнес-активов, однако не смирились и до сих пор пытаются взять реванш у так называемых младодонецких, представителем которых был в том числе и Захарченко. Сторонники этой версии указывают на тот факт, что после покушения и. о. главы стал Дмитрий Трапезников, ранее работавший функционером ФК «Шахтер», который до сих пор принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

В украинской прессе в качестве возможного заказчика убийства фигурирует и давний соратник Захарченко – нынешний глава телеканала «Оплот ТВ» Александр Бобков. Он, пожалуй, единственный из нынешнего руководства ДНР, кто до победы евромайдана принадлежал к политической элите – был депутатом Верховной рады Украины от Партии регионов, а теперь его условно относят к «младодонецким». Именно он, как считается, и финансировал некогда создание движения «Оплот».

Теперь же, после гибели Захарченко, Бобков называется в числе тех, кто теоретически может стать новым главой ДНР.

Именно эти версии – что Захарченко «убили свои» – в эти дни преобладают в медийном поле Украины. Скорее всего, они кажутся киевским политикам даже более выигрышными, чем простое приписывание бойцам своих ССО очередного успеха в охоте за «главарями», который к тому же вызовет раздражение у западных кураторов.

Очевидно, что версия о причастности российских спецслужб или соперников из других «донецких кланов» способна вызвать сильное брожение в руководстве республик Донбасса, что явно отразится на управляемости территорий и на авторитете оставшихся в живых лидеров.

«Подскажите мне хотя бы один случай, когда государство совершило бы теракт и призналось в этом?» – задает в беседе с газетой ВЗГЛЯД риторической вопрос доктор юридических наук и профессор, полковник ФСБ в запасе и бывший замначальника ростовского управления ФСБ Сергей Воронцов. Он не удивлен тем, что Киев дистанцируется от покушения. «Как всегда, обвиняют саму же Россию, – сказал он. – Но принцип древнеримского права «кому выгодно?» никто не отменял».

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Воронцов не видит никаких рациональных оснований подозревать «руку Москвы». «Зачем Москве самой же ослаблять пророссийски настроенные силы? – спрашивает он. – Да и потом, Москва не вмешивается в дела ДНР, это другая территория».

Единственная страна, которая часто, хотя и не всегда, признается в совершении ликвидаций за рубежом, – это США. Так, президент Барак Обама открыто заявил о том, что американские спецназовцы убили Усаму бен Ладена на территории Пакистана без санкции властей этой страны. А вот Израиль, напротив, принципиально не берет на себя ответственность за такого рода акции. «Моссад» открещивается от своих агентов, арестованных за границей за убийства палестинцев. Но при этом Израиль делает все, чтобы эти люди вернулись на родину.

В ходе войны с сепаратистами российские силовики всегда с гордостью сообщали о ликвидации главарей вроде Джохара Дудаева или Аслана Масхадова. Однако за ликвидации, устроенные за рубежом, Россия также никогда не брала на себя ответственность – в том числе, например, за покушение на третьего лидера сепаратистов Зелимхана Яндарбиева, которое произошло в Катаре в 2004 году.

Кстати, никаких правовых оснований уничтожать лидеров Донбасса у ССО нет. Вопреки тому, что ежедневно звучит из уст киевских политиков, ни Захарченко, ни другие его соратники не были осуждены.

Правда, против Захарченко было возбуждено уголовное дело за создание террористической организации, каковой считается батальон «Оплот», но до суда оно так и не дошло. А Заречный районный суд города Сумы, к примеру, еще в апреле 2016 года в ходе одного из процессов указал, что ДНР и ЛНР также не считаются террористическими организациями.