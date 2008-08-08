ФСБ обозначила подозреваемых в организации убийства Захарченко

Руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что, по их версии, украинские спецслужбы причастны к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Мы думаем, что это определенно так», – сказал Беседа, комментируя возможность причастности к убийству спецслужб Украины.

Он отметил, что сотрудники ФСБ уже работают в ДНР и помогают в расследовании преступления, пишет ТАСС.

Напомним, что Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В Донецке уверены, что за убийством Захарченко стоят спецслужбы Украины.