Опубликована запись разговора пранкеров с Полтораком от лица Порошенко

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко.

Запись опубликована на YouTube-канале Вована (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику).

Пранкеры рассказали, что смонтировали фразы президента Украины из других записей, где он выражался нецензурно. «Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится – пишите заявление и идите на ***. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели что ли?» – обратился к Полтораку голос украинского президента.

Министр обороны отметил, что впервые об этом слышит. Тогда «Порошенко» попытался выяснить, кто из военных отправился в Донбасс. «Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», – заявляет «Порошенко», подчеркивая «личную ответственность» Полторака.

«Я не знаю, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал. Я сегодня разговаривал со всеми. Я не знаю, о чем вы говорите», – оправдывался украинский министр, добавляя, что «готов отвечать» за происходящее в Донбассе и «написать заявление в любое время».

В конце беседы «Порошенко» посылает министра матом.

Напомним, минобороны Украины заявило о попытке пранкеров обсудить с Полтораком «последние события в Донбассе», предполагалось, что речь в разговоре шла об убийстве главы ДНР Александре Захарченко. Позже пранкеры сообщили украинским СМИ, что в разговоре Полторак согласился уйти в отставку. Алексей Столяров позже раскрыл подробности разговора с украинским министром.