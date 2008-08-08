Пранкеры рассказали о разговоре с Полтораком от лица Порошенко

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что в организованном им телефонном разговоре от имени президента страны Петра Порошенко министру обороны Украины Степану Полтораку был отдан приказ отвести вооружение из Донбасса и уйти в отставку.

«Тут не было цели спровоцировать. Мы знали, что Порошенко находится в Америке, и поэтому можно инсценировать такой звонок министру обороны Украины, который находится в Киеве», – передает слова Столярова RT.

Он пояснил, что пранкеры для этого «разговора» нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров, в том числе нецензурных, касающихся украинских войск, армии в Донбассе и дальнейших планов ВСУ. Министру обороны позвонили якобы с президентского самолета, который летел в тот момент из Вашингтона в Киев.

«И там на повышенных тонах приказали ему отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», – заявил Столяров.

Он добавил, что Полторак понял, что разговор вел не с президентом, только после завершения общения.

«Он попросил его военных советников передать более полную информацию о том, почему его отправляют в отставку и почему ему нужно выводить войска. Но поскольку, видимо, советники с ним не связались, он попытался по своим каналам узнать, общался ли с ним Порошенко. Те ему сообщили, что такого разговора не было», – заявил Столяров.

После этого, пояснил пранкер, министр обороны попытался как можно скорее «оправдаться через свою пресс-службу». В заявлении даже не было упомянуто, что разговор велся от лица Порошенко, заметил Столяров.

Ранее в связи с тем, что минобороны Украины заявило о попытке пранкеров обсудить с Полтораком «последние события в Донбассе», предполагалось, что речь в разговоре шла об убийстве главы ДНР Александре Захарченко. Позже пранкеры сообщили украинским СМИ, что в разговоре Полторак согласился уйти в отставку.