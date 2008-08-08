Пранкеры довели министра обороны Украины до желания уйти в отставку

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что действительно звонил министру обороны Украины Степану Полтораку с помощью аудио-робота украинского президента Петра Порошенко, и этот звонок получился удачным.

«Мы заверяем, что звонок удался. Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке – он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление», – приводит слова Лексуса УНИАН.

По его словам, Полторак сделал себе только хуже, так как теперь запись пранкеры опубликуют раньше.

Ранее министерство обороны Украины выступило с заявлением, что российские пранкеры якобы неудачно попытались разыграть Полторака, обсудив с ним убийство главы ДНР Александра Захарченко. Утверждалось, что пранкеров удалось раскрыть.