Киев заявил о попытке российских пранкеров обсудить с Полтораком убийство Захарченко

В ночь на воскресенье российские пранкеры якобы попытались обсудить с министром обороны Украины Степаном Полтораком последние события в Донбассе, но были раскрыты, утверждает украинское министерство обороны.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», – утверждается на сайте украинского минобороны.

Минобороны заявляет, что пранкеры пытались таким образом «переложить ответственность» за события в Донецке на ВСУ, однако «попытка была сразу же разоблачена».

Напомним, в пятницу в результате теракта в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Задержанные после убийства признались в работе на Киев.

В воскресенье проходит церемония прощания с Захарченко.