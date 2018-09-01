В СБУ назвали версии убийства Захарченко

Причиной убийства главы ДНР Александра Захарченко могли стать коммерческие разборки или то, что он оказался ненужным свидетелем, считают глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Грицак не удивлен, что в убийстве Захарченко стали искать украинский след, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

«Прогнозируемая ситуация, на мой взгляд. Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал», – сказал он.

Грицак отметил, что СБУ анализирует произошедшее. «Основные версии – это зачистка тех, кто знал слишком много, и кто просто не нужен в дальнейшем в качестве свидетелей. И вторая, одна из основных, – это разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества было «отжато», перераспределено и очень много обиженных, причем среди руководящего состава как ДНР, так и ЛНР», – заявил он.

Ранее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал, какое взрывное устройство использовали для убийства Александра Захарченко. Он также сообщал, что задержанные после взрыва признались, что покушение организовали силы специальных операций Украины.

Напомним, Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка, также был убит телохранитель Захарченко. Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.