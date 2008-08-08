Россия пообещала помочь ДНР найти убийц Захарченко

В МИД России заявили, что Москва поможет Донецку в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что специалисты ведомства уже помогают в ДНР расследовать убийство Захарченко.

Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили на кладбище «Донецкое море». Украинские власти отрицают свою причастность ко взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев.