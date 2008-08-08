Захарченко похоронили в «Донецком море» рядом с Гиви и Моторолой

Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города. Там же покоятся боевые товарищи лидера Донбасса – Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви).

Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. Церемония похорон, на которой присутствовали около 200 человек, продлилась примерно час.

Ранее в воскресенье 200-тысячная колонна людей проследовала за гробом Захарченко от театра оперы и балета до здания администрации главы ДНР. На протяжении всего шествия жители провозглашенной республики аплодировали и скандировали «Спасибо».

Военнослужащие сняли гроб с телом главы ДНР с лафета артиллерийского орудия и пронесли его по территории администрации на улице Артема, где работал покойный. После этого автомобиль с гробом донецкого лидера направился на кладбище, передает «Донецкое агентство новостей».

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке Украинской ССР. Мать – русская, отец – украинец. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имел неоконченное высшее образование.

Трудился горным электромехаником на шахте, затем пробовал свои силы в предпринимательской деятельности, связанной с угольной отраслью. Руководил большими производственными коллективами. В 2010 году возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот», позже – сформированный на ее основе добровольческий батальон (до 7 июля 2014 года).

С началом протестов на Юго-Востоке Украины после государственного переворота в Киеве Захарченко присоединился к формировавшемуся в регионе народному ополчению. 16 апреля вместе с несколькими членами организации «Оплот» участвовал в штурме здания Донецкой городской администрации.

11 мая 2014 года, после того как Донецкая народная республика провозгласила независимость от Киева, Захарченко был назначен военным комендантом Донецка. Занимал эту должность с 16 мая по 6 июля 2014 года, затем работал замминистра внутренних дел республики.

2 ноября 2014 года Захарченко избран главой провозглашенной Донецкой народной республики. Свои голоса за него отдали 77,51% избирателей. Вступил в должность главы ДНР два дня спустя, 4 ноября 2014 года. Возглавлял Совет министров ДНР и являлся верховным главнокомандующим Вооруженными силами ДНР.

12 февраля 2015 года в Минске по итогам консультаций в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) подписал комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»).

Полковник ДНР (2015). Генерал-майор ЛНР (2015). В 2015 году ему присвоено звание героя ДНР.

Был женат. Супруга – Наталья Владимировна. У Захарченко осталось четыре сына.

Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Вместе с главой ДНР погиб его телохранитель. Кроме того, при взрыве пострадали 12 человек, в том числе заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев. Несмотря на полученные ранения, Тимофеев в воскресенье пришел проститься с Захарченко.

Бомба, при взрыве которой погиб Александр Захарченко, была заложена в один из осветительных приборов в кафе «Сепар», где часто бывал глава ДНР, и приводилась в действие телефонным звонком. Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь, сообщали в ДНР.

Президент России Владимир Путин заявил, что подлое убийство Захарченко свидетельствует о том, что «те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока». Российский лидер заверил, что у них не получится поставить народ Донбасса на колени и что Россия всегда будет с Донбассом. В Кремле сообщили, что Путин из-за напряженного графика пока не планирует контактов с исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрием Трапезниковым.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявления Трапезникова о том, что Донецкая народная республика будет продолжать курс на вхождение в состав «большой России».

Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев. Кроме того, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал Украину взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал обращение к Александру Захарченко, в котором назвал погибшего другом и «крутым парнем».

В Крыму после убийства лидера Донбасса заявили, что Украина является террористическим государством, и призвали ликвидировать эту угрозу.