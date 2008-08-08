Путин отреагировал на убийство Захарченко

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство главы ДНР Александра Захарченко.

«Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание. Он также отметил, что Захарченко был «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса», который встал на его защиту и взял на себя огромную ответственность, а также «вел за собой людей».

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», – заключил президент.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко по статье УК «Акт международного терроризма».

«По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава ДНР Захарченко и были ранены министр доходов и сборов Тимофеев и неизвестная девушка, в СКР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК (2Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)», – сказали в СК, передает РИА «Новости».

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.