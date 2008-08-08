Власти Крыма назвали «гниющую в центре Европы» Украину страной-террористом

Украина является террористическим государством, необходимо ликвидировать эту угрозу, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он заявил в Facebook, что убийством главы ДНР Александра Захарченко Киев «переступил ту черту», после которой нельзя игнорировать «бандитскую, террористическую природу» украинского государства.

Константинов считает, что возможности «переговоров с террористами» в данном случае «уже исчерпаны». По его словам, «террористическая сущность украинского режима» только прогрессирует.

«Это гниющее в самом центре Европы псевдо-государство способно отравить своими миазмами всех соседей», – заявил он, добавив, что Украина «угрожает всему континенту».

По мнению Константинова, «ликвидировать эту угрозу лучше всего совместными усилиями», но «уже нет никакой возможности ждать, когда же прозреет пресловутое мировое сообщество».

Он призвал к «решительным действиям», ведь «огромная база терроризма, сформированная непосредственно у наших границ, угрожает безопасности самой России».

«Ликвидировать эту угрозу – прямая обязанность нашего государства», – заявил он.