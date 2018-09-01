В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с врио главы ДНР

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрием Трапезниковым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный», – приводит его слова ТАСС.

Песков сообщил, что на субботу намечен визит в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также у президента в графике мероприятия, посвященные детскому центру «Сириус» и Дню знаний.

«Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», – добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что гибель главы ДНР Александра Захарченко – это провокация, ведущая к повышению напряженности в регионе. По словам Пескова, события в Донецке не способствуют формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации Минских договоренностей.

«Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией», – подчеркнул он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что подлое убийство Захарченко свидетельствует о том, что «те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока». Российский лидер заверил, что у них не получится поставить народ Донбасса на колени и что Россия всегда будет с Донбассом.