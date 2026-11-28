Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вы знаете, слово, которое я бы предложил, я его использую при каждой встрече с ребятами в усадьбе. Это слово «единство», «объединение», – заявил он РИА «Новости».

Проект «Слово года» был запущен в 2024 году импринтом «Лингва», издательством «Мир и Образование» и проектом «Скворцовские чтения». В этом году выбор проходит в рамках концепции «География языка», цель которой – найти слова, объединяющие страну и отражающие идентичность регионов. Поиск начался 20 августа по всей России.

В финал проекта прошли 40 слов. Среди них есть термины из новостей, такие как «белые списки», «блокировка», «БПЛА», Wildberries, а также популярные в интернете выражения: «6-7», «газ» (в значении «действуй»), «пухосос», «нишевый» и «Колобок».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Московский Дед Мороз рассказал о намерении продолжить управлять своими санями самостоятельно.

В среду Всероссийский Дед Мороз сообщил о частых просьбах мужчин подарить новый автомобиль.

Ранее в шорт-лист претендентов на слово 2026 года по версии портала «Грамота.ру» вошли десять недавно появившихся в языке слов.