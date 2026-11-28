Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Московский Дед Мороз предложил сделать «единство» словом года
Московский Дед Мороз считает, что словом года должно стать «единство» или «объединение».
«Вы знаете, слово, которое я бы предложил, я его использую при каждой встрече с ребятами в усадьбе. Это слово «единство», «объединение», – заявил он РИА «Новости».
Проект «Слово года» был запущен в 2024 году импринтом «Лингва», издательством «Мир и Образование» и проектом «Скворцовские чтения». В этом году выбор проходит в рамках концепции «География языка», цель которой – найти слова, объединяющие страну и отражающие идентичность регионов. Поиск начался 20 августа по всей России.
В финал проекта прошли 40 слов. Среди них есть термины из новостей, такие как «белые списки», «блокировка», «БПЛА», Wildberries, а также популярные в интернете выражения: «6-7», «газ» (в значении «действуй»), «пухосос», «нишевый» и «Колобок».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Московский Дед Мороз рассказал о намерении продолжить управлять своими санями самостоятельно.
В среду Всероссийский Дед Мороз сообщил о частых просьбах мужчин подарить новый автомобиль.
Ранее в шорт-лист претендентов на слово 2026 года по версии портала «Грамота.ру» вошли десять недавно появившихся в языке слов.