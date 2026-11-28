РИА «Новости»: Боец спас колонну от дронов ВСУ стрельбой по минам с мотоцикла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Колонна перевозила провизию, имущество и боекомплект на передовую. Воробей двигался впереди на мотоцикле и разминировал дорогу из автомата, передает РИА «Новости».

«Я на мотоцикле двигался в дождь, разминировал мины на дороге, и за мной проезжала машина. Все это происходило в движении: я засекал на дороге мину, останавливался, разминировал ее стрелковым оружием, и мы продолжали дальше движение», – рассказал военный.

Во время операции за колонной охотились два дрона ВСУ: один минировал дорогу, другой ожидал на точке выгрузки. Несмотря на это, подразделению удалось доставить груз без потерь. По словам Воробья, коптер противника заминировал обратный путь, поэтому процедуру разминирования пришлось повторить.

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