Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Правительство выделило 5,8 млрд рублей на оплату ЖКУ льготникам
Кабмин направит 35 регионам 5,8 млрд рублей на компенсации за ЖКУ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 5,8 млрд рублей 35 регионам на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан.
Правительство России выделило около 5,8 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан, в том числе инвалидам и ветеранам боевых действий, передает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, средства направлены регионам, которые заявили о потребности в дополнительном финансировании. Благодаря субвенциям из федерального бюджета компенсацию стоимости ЖКУ в размере до 50% получат ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
Финансирование выделено в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил о праве россиян на субсидию при превышении допустимой доли расходов семьи на коммунальные услуги.
Также партия ЛДПР выступила с инициативой об автоматическом оформлении льгот на оплату коммунальных услуг для пожилых граждан.
Кроме того, российские парламентарии утвердили доставку счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде через портал «Госуслуги».