Депутат Рады призвал Киев взять ответственность за убийство главы ДНР

Украина должна заявить, что несет ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук («Радикальная партия»).

Депутат обвинил украинские власти в трусости. По словам нардепа, Киев должен «открыто сказать, что «террористов» ликвидирует не ФСБ», а спецслужбы Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на 112.ua.

Как заявил Мосийчук, общеизвестно, что предыдущие покушения на Захарченко готовила СБУ.