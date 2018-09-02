Сурков обратился к Захарченко «как к живому»

В Сети опубликовано обращение помощника президента России Владислава Суркова к убитому в пятницу главе ДНР Александру Захарченко, в котором политик называет погибшего другом и «крутым парнем».

«Александр Владимирович, Саша, брат, мы с тобой одной веры, значит, оба верим в жизнь вечную, поэтому обращаюсь к тебе как к живому. И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом – великая честь», – говорится в обращении, опубликованном на сайте «Донецкого агентства новостей».

Он написал, что Захарченко «все время спешил» - из своего кабинета на передовую, оттуда на встречу с шахтерами и т.д., потому что было много проблем, решения которых ждали от него люди.

«Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесь невозможно», – говорится в обращении.

Обращение подписано «Слава».

Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Задержанные после убийства признались в работе на Киев.