Названы лидеры выборов в ДНР и ЛНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин набрал 60,9% голосов после подсчета 97,5% бюллетеней, Леонид Пасечник на выборах в Луганской народной республике набрал 68,4% голосов после подсчета 96% отданных голосов.

«Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Роман Евстифеев – 7,8%, Владимир Медведев – 6,4%, Денис Пушилин – 60,9%, Роман Храменков – 14,1%, Елена Шишкина – 9,2%», – заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, передает ТАСС.

Она добавила, что на данный момент обработаны 97,52% бюллетеней.

На выборах в ЛНР лидирует Леонид Пасечник, сказала председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

«По состоянию на 9.00 у нас обработано 96% бюллетеней. За Леонида Пасечника проголосовало 68,4% избирателей», – сказала Кравченко, передает РИА «Новости».

Выборы главы и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября.

Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции.