В Донбассе начались выборы глав ДНР и ЛНР

На выборах глав и депутатов народных советов Донецкой и Луганской народных республик открылись избирательные участки.

Голосование продлится с 8.00 до 20.00 мск. Будут избраны в том числе главы ЛНР и ДНР, передает РИА «Новости».

На пост главы ЛНР претендуют и.о. руководителя республики Леонид Пасечник и еще три кандидата. В парламент избираются две партии «Мир Луганщине» Пасечника и «Луганский экономический союз». Будут избраны 50 депутатов.

В ДНР пять претендентов на пост главы республики, в том числе врио руководителя Денис Пушилин. В парламент избираются два общественных движения – «Донецкая республика» Пушилина и «Свободный Донбасс». В парламент будут избраны 100 депутатов.

Киев отказывается признавать выборы, в Кремле подчеркивают, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Между тем, в Донецк уже прибыли политические и общественные деятели из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Франции, а также Абхазии, Южной Осетии и других стран.