В Донбасс прибыли иностранные наблюдатели

Центральная избирательная комиссия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о прибытии в Донецк иностранных наблюдателей на выборах главы и Народного совета ДНР.

В ЦИК сообщили, что в Донецк прибыли политические и общественные деятели из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Франции, а также Абхазии, Южной Осетии и других стран, передает «Донецкое агентство новостей».

В состав российской делегации вошли сенатор Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутаты Госдумы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в ДНР и ЛНР состоятся выборы глав и депутатов народных советов.

Накануне немецкий общественный и политический деятель, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка Андреас Маурер заявил, что международные представители, присутствуя в качестве наблюдателей на выборах в республиках Донбасса, не нарушают ни один закон Евросоюза или Германии.