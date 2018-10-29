В Германии признали право международных наблюдателей посетить выборы в Донбассе

Международные представители, присутствуя в качестве наблюдателей на выборах в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, не нарушают ни один закон ЕС и Германии, заявил общественный деятель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка Андреас Маурер.

Он подчеркнул, что, согласно законодательству Германии, каждый гражданин ФРГ может ездить, ходить, посещать те места, какие он хочет, и высказывать свое мнение об увиденном, передает РИА «Новости».

«Мы приехали, мы посмотрели… Поэтому нас по законодательству Евросоюза или Германии за это наказать невозможно», – указал Маурер.

«Я попросил моих юристов… Ни я, ни мои коллеги, ни из Голландии, ни из Финляндии, мы не нарушаем ни один европейский закон, ни один закон Федеративной Республики Германия…», – сказал международный наблюдатель.

«На мои поездки в Крым, Луганск, Донецк в Германии лежат 12 нот протеста в министерстве иностранных дел. Честно сказать, МИД Германии уже украинский посол надоел. Он всегда их (ноты протеста) туда привозит, и он всегда угрожает, что я получу еще какое-то письмо из прокуратуры из Киева», – заметил глава фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка.

По словам немецкого политика, тот факт, что удостоверения международных наблюдателей на выборах в ЛНР уже получили представители 22 стран «показывает, что нас все больше и больше». «И я уверен, что этот процесс не остановить», – сказал Маурер.

Ранее Киев пригрозил уголовной ответственностью организаторам выборов в Донбассе, запланированных на 11 ноября. Тем временем в Кремле напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.